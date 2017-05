Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta030/03.05.2017/17:20) - Hamburg, den 3. Mai 2017 - Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 zeigen sowohl bei der StarDSL AG (ISIN: DE000A0CASB4, WKN: A0CASB) als auch bei ihrer in Deutschland operativ tätigen Tochtergesellschaft StarDSL GmbH ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum auf.



Die Muttergesellschaft StarDSL AG steigerte ihre Umsatzerlöse von 1.163 TEUR im Vorjahr auf rund 1.601 TEUR in 2016. Ursächlich hierfür waren insbesondere zwei größere Aufträge. Auf der Kostenseite machten sich die bereits in 2015 eingeleiteten gezielten Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen bemerkbar, die gesamten Aufwendungen konnten sichtlich um 450 TEUR reduziert werden. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) drehte sich mit 292 TEUR (Vj. -269 TEUR) ins Positive. Nach Steuern nahm das vorläufige Jahresergebnis deutlich auf 117 TEUR (Vj. -373 TEUR) zu. Auch die Tochtergesellschaft StarDSL GmbH konnte wachsen: Bei Umsatzerlösen von 2.053 TEUR (Vj. 1.864 TEUR) verbesserte sich das vorläufige Jahresergebnis auf einen Wert von 353 TEUR (Vj. -48 TEUR). Der positive Trend des ersten Halbjahres 2016 konnte damit erfolgreich fortgesetzt und das erst für 2017 gesetzte Ziel einer Gewinnüberschreitung auf Gruppenebene bereits in 2016 erreicht werden.



Unternehmensprofil der StarDSL AG Die StarDSL AG ist einer der größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter via Satellit in Europa und Marktführer in Polen. Die StarDSL Gruppe bietet seinen Kunden ein umfassendes Portefeuille an Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich Internet, Fernsehen (HD) und Telefonie via Satellit an.



Als Satelliten-Service-Provider verfügt die StarDSL AG über keine eigene Netz- und Satelliteninfrastruktur; vielmehr vermarktet sie unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung Telekommunikationsdienstleistungen der Satellitenbetreiber Eutelsat und SES ASTRA in Europa. Die mit den genannten Gesellschaften geschlossenen Satelliten-Kapazitätsverträge bilden dabei die Grundlage des operativen Geschäfts, da diese Kapazitäten an ihre Endkunden weiter vermarktet werden.



Neben der Hauptmarke "StarDSL" betreibt die StarDSL AG die Marke "Yato", welche sich ausschließlich auf die Satellitenkommunikation beschränkt.



Die Gesellschaft agiert in den Geschäftsfeldern "Internetzugang für Privat- und Businesskunden via Satellit (DSL-Anschluss, Breitband-Anschluss)" sowie "Fernsehen(HD)" und "Festnetztelefonie (Voice over IP)" via Satellit.



Weitere Informationen: www.stardsl.ag StarDSL AG Große Elbstrasse 47, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 30606-0 Telefax: +49 40 30606-131 E-Mail: info@stardsl.ag



(Ende)



Aussender: StarDSL AG Adresse: Große Elbstraße 47, 22767 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Konrad Hill Tel.: +49 40 30606-0 E-Mail: info@stardsl.ag Website: www.stardsl.ag



ISIN(s): DE000A0CASB4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1493824800777



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 03, 2017 11:20 ET (15:20 GMT)