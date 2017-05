Neue Studien zeigen: Die Erneuerbaren gewinnen weltweit Marktanteile, die Kohle erlebt trotz US-Präsident Donald Trump kein Comeback.

t

Klimaschützer waren in Aufruhr, als der neue US-Präsident, Donald Trump, die Erderwärmung als Erfindung der Chinesen abtat. Lauthals verkündete er, nicht nur Amerika, sondern auch die Kohle wieder groß zu machen. Ausgerechnet also den Brennstoff, bei dessen Verbrennung große Mengen Kohlendioxid frei werden. Das Gas trägt ganz maßgeblich zum Temperaturanstieg auf dem Globus bei.

Die Besorgten können sich wieder beruhigen, zumindest etwas. Bei der Entwicklung der künftigen Energieversorgung kommt Donald Trump an den Fakten nun einmal nicht vorbei. Und die sind eindeutig.

Laut einer gerade veröffentlichten Studie der Beratung Frost & Sullivan steigen die Investitionen der Energiebranche in diesem Jahr weltweit auf 443,5 Milliarden Dollar. Dabei fachen die Erneuerbaren das Wachstum an. In die Fotovoltaik fließen demnach 141,6 Milliarden Dollar - ein Plus von 11,5 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...