Zürich (ots) - Michael Pieper, Patron der Aargauer Franke Gruppe

und Investor der Beteiligungsfirma Artemis. kritisiert im Gespräch

mit der «Handelszeitung» die schwache Haltung der Schweiz gegenüber

der EU: «Unsere Regierung ist teilweise zu schwach und kapituliert

vor der EU-Regierung in Brüssel viel zu schnell. Die Schweiz sollte

darauf achten, was sie braucht, hart verhandeln und einen guten

Kompromiss schliessen.» Dem Diktum der Personenfreizügigkeit steht

Pieper kritisch gegenüber: «Wir sollten mehr auf uns schauen, indem

wir die Tore kontrollierter öffnen.»



Zudem hält der Industrielle die EU für ein «falsches Konstrukt» -

entweder mache man aus den Staaten einen grossen Zentralstaat oder

man löse die Gemeinschaftswährung auf. Den Euro hält er für eine

«verzerrte» Währung. Die Griechen würden daran kaputtgehen und für

Deutschland sei der Euro zu tief. «Unseren direkten Konkurrenten geht

es viel besser, weil diese mit dem Euro Währungsvorteile haben»,

analysiert Pieper. Das wirtschaftliche Umfeld innerhalb der Schweiz

sieht der Unternehmer «neutral bis leicht negativ». Wenn die

Währungssituation noch schlimmer werde, «dann wird es übel». Der Euro

wäre Piepers Ansicht nach mit 1,20 zum Franken noch in Ordnung.

Derzeit steht er bei rund 1,08.



