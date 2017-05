Zürich (ots) - Der Online-Versicherungsbroker Knip steckt in

Schwierigkeiten, wie die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe

schreibt. Die jüngsten Download-Zahlen ihrer Handy-Applikation fallen

im wichtigsten Markt Deutschland bescheiden aus. Im letzten Monat

luden 396 Menschen die Knip-App über Apple herunter. Beim

Betriebssystem Android waren es gar nur 22. Dies geht aus

Nutzungszahlen von Priori Data hervor. Der deutsche Hauptkonkurrent

von Knip, das Frankfurter Fintech Clark, verzeichnete im gleichen

Zeitraum gemäss Priori Data kumuliert rund 64000 Downloads - also

rund 150-mal so viele.



Die schlechten Download-Zahlen kommen für das einst hochgelobte

Schweizer Insurtech zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach Recherchen

der «Handelszeitung» kämpft Knip schon seit Wochen um eine neue

Finanzierung, nachdem Knip-Chef Dennis Just im letzten Sommer

erklärte, sein Unternehmen sei bis zum ersten Quartal 2017

durchfinanziert. Nun räumt Just ein, man liege «hinter dem eigenen

Zeitplan». Allerdings betont er: «Wir haben einen Vorvertrag zur

Finanzierung vor zwei Wochen unterschrieben und sind gerade im

rechtlichen Closing.» Wer frisches Kapital in das Schweizer Startup

einschiessen wird und wann, will Just nicht sagen. Interna zu

vergangenen und zukünftigen Finanzierungsrunden unterlägen der

vertraglichen Verschwiegenheit. Man sei mit dem aktuellen

Finanzierungs- und Geschäftsverlauf jedoch «sehr zufrieden», so der

Knip-Mitgründer Just.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 20 20