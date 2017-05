Frankfurt am Main/Berlin (ots) - Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble hat die Briefmarken-Serie "Für den Sport 2017" und die Sondermünze "50 Jahre Deutsche Sporthilfe" im Quartier Zukunft der Deutschen Bank in Berlin offiziell vorgestellt. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Dr. Ole Schröder, Sporthilfe-Aufsichtsrats-Vorsitzender Werner E. Klatten und Gastgeber Christian Sewing, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Nationalen Förderers Deutsche Bank und Sporthilfe-Aufsichtsrat, nahmen die ersten Andrucke der Briefmarken-Serie und die Spiegelglanz-Prägung der 20-Euro-Sondermünze von Bundesminister Schäuble entgegen. Münze und Marken sind dem Sporthilfe-Motto "Leistung. Fairplay. Miteinander." gewidmet und wurden von der Künstlerin Adelheid Fuss aus Schwielowsee bei Potsdam und dem Grafiker Prof. Wilfried Korfmacher aus Meerbusch gestaltet.



"Knapp 700.000 Euro konnten wir im Vorjahr durch Briefmarkenerlöse für unsere jungen Talente einsetzen", sagte Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe. "Ganz besonders dankbar sind wir dafür, dass aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Stiftung eine 20-Euro-Sondermünze geprägt wurde. In Verbindung von Briefmarke und Münze sind so Zusatzprodukte wie Numisblätter oder Gedenk-Prägungen möglich, aus denen die Partner Deutsche Post, Sporthilfe-Philatelie und MDM zusätzliche Erlöse für die Förderung deutscher Spitzensportler generieren können."



Der Verkauf der neuen Briefmarken-Serie durch die Deutsche Post AG startet am 11. Mai 2017, die Sondermünze ist bereits ab Donnerstag, 4. Mai, bei der Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland sowie in den Filialen der Deutschen Bundesbank und zahlreichen Kreditinstituten erhältlich.



Seit 1968 werden die Marken zugunsten der Deutschen Sporthilfe aufgelegt. In den vielen Jahren der guten Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Sporthilfe und dem jeweiligen Herausgeber der Marken - seit 1998 ist das der Bundesminister der Finanzen - sind dem Spitzensport aus den Erlösen der Sportbriefmarken über 130 Millionen Euro an Fördermitteln zugeflossen. Maßgeblichen Anteil am großen Erfolg haben die Millionen Briefmarkensammler, der Vertrieb der Deutschen Post und der Handel. Insgesamt fördert die Deutsche Sporthilfe jährlich rund 4.000 Athleten mit rund 13 Millionen Euro.



Die Deutsche Sporthilfe wurde am 26. Mai 1967 gegründet. In 50 Jahren privater Sportförderung wurden rund 49.000 Athletinnen und Athleten aus 50 Sportarten unterstützt, in Summe mit über 400 Millionen Euro Fördermitteln. 247 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und 338 Mal Gold bei Paralympics haben geförderte Athletinnen und Athleten bis heute errungen.



Abbildungen von Briefmarken und Münzen stehen als Downloads zur Verfügung unter www.sporthilfe.de/Sport_Briefmarken_und_Muenze_2017___die_Motive.dsh



"Nationale Förderer" sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützen die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.



