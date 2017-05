Zürich (awp) - Die Aktionäre des Zementkonzerns LafargeHolcim haben an der Generalversammlung am Mittwoch in Zürich alle Vorschläge des Verwaltungsrates angenommen. So wurden etwa Konzern- und Jahresrechnung genehmigt, der Entschädigungsbericht per Konsultativabstimmung angenommen und Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...