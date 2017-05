Zürich (ots) - Die Migros startet eine kulinarische Grossoffensive

in Bern und setzt dabei auch auf Alkoholika und Raucheroase. Das neue

Gastrokonzept hat die Migros für die Berner Markthalle entwickelt und

dafür 16 neue Gastroformate schützen lassen. Sämtliche Markengesuche

sehen den Verkauf von Bier und anderen Alkoholika vor. Ausserdem hat

die Migros ein Weinbar-Konzept («Weinkontor») und eine Raucheroase

(«Smoker's Lounge») eintragen lassen.



Der orange Riese bricht dabei mit einem Grundsatz des

Gründervaters Gottlieb Duttweiler. Dieser wollte keinen Alkohol und

keine Tabakprodukte in seinen Läden.



Die Patentoffensive der Migros steht in Zusammenhang mit dem 8

Millionen Franken teuren Umbau der Berner Markthalle, wie eine

Sprecherin der Genossenschaft Migros Aare gegenüber der

«Handelszeitung» bestätigt.



