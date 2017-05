Zürich (ots) - Das Centro Ovale in Chiasso, Ende 2015 als erstes

ausgestorbenes Einkaufszentrum der Schweiz bekannt geworden, soll zum

Büro-Standort werden. Das schreibt die «Handelszeitung». Als neue

Mieterin will die Online-Reisevermittlerin Lastminute.com einziehen,

sagt Sprecher Martin Meier-Pfister. «Die Firma bestätigt ihr

Interesse, den Hauptsitz in das ehemalige Einkaufszentrum Centro

Ovale zu verlegen.»



