ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch im Verlauf erneut auf ein Jahreshoch geklettert. Allerdings wurden die Aufschläge von der US-Notenbank im Zaum gehalten. Denn die gab erst nach Handelsschluss in der Schweiz ihre Zinsentscheidung bekannt. Zwar galt es als ausgemachte Sache am Markt, dass die Federal Reserve stillhalten und die Zinsen diesmal nicht erhöhen wird, doch beobachteten Händler im Vorfeld wie üblich eine gewisse Vorsicht unter den Investoren. Leicht stützend wirkten sich positive US-Konjunkturdaten aus, die den eidgenössischen Aktienmarkt am Nachmittag etwas beflügelten.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.892 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktien. Umgesetzt wurden 48,42 (zuvor: 64,79) Millionen Aktien.

Die Geschäftszahlen von Swisscom wiesen nach Ansicht von Händlern Licht und Schatten auf. Anleger konzentrierten sich auf das Positive, der Kurs des Telekommunikationskonzerns legte um 1,7 Prozent zu. Nach den Abgaben des Vortages im Gefolge des Geschäftsausweises erholten sich Geberit kräftig, die Titel des Badausstatters stiegen um 1,6 Prozent. Lafargeholcim verloren nach Vorlage von Geschäftszahlen 2,3 Prozent. Der Baustoffkonzern litt laut Analyst Robert Gardiner von Davy unter steigenden Kosten.

May 03, 2017

