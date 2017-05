Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Gewinne der vergangenen Tage zur Wochenmitte gut gehalten. Am Nachmittag markierte der SMI zwischenzeitlich gar ein neues bisheriges Jahreshoch bei ganz knapp unter 8'900 Punkten. Und auch der SPI hielt sich wacker, nachdem der Gesamtmarktindex bereits in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 10'000 Punkten geknackt hatte.

Insgesamt war am Mittwoch unter den Anlegern allerdings Zurückhaltung zu spüren - vor dem US-Zinsentscheid am Abend oder auch mit Blick auf die offene Präsidentschaftswahl in Frankreich. Aussagen der US-Notenbank, aber auch der Ende der Woche anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung würden genau unter die Lupe genommen, so ein Marktbeobachter. Mit dem anhaltenden Aufwärtstrend der Dividendenpapiere steige zudem auch die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Hierzulande ging indes die Berichtssaison zum ersten Quartal weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,26% höher bei 8'891,89 Punkten. Ein neues Jahreshoch markierte er bei 8'899,45 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,12% zu auf 1'421,07 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,15% auf 10'073,67 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 17 im Plus, zwölf im Minus und einer unverändert.

Swisscom (+1,7%) konnten mit der Zahlenvorlage vom ...

