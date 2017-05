Mainz (ots) - Auftakt 2017 Sonntag, 7. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Der "ZDF-Fernsehgarten" startet in die Sommersaison 2017. Andrea Kiewel präsentiert eine Mischung aus Show, Musik, Artistik, Service und Attraktionen.



Gäste: The Kelly Family, Wincent Weiss, Symphoniacs, Linda Hesse, "FALCO - Das Musical", Seer & The Les Humphries Singers, Kerstin Ott, Sebastian Hämer, Madcon und Volkan.



Ganz nach dem Motto "Endlich wieder Sommer" versammeln sich Gäste aus Musik, Show und Unterhaltung auf dem Mainzer Lerchenberg und geben so einen Vorgeschmack, was die Zuschauer in der schönsten Zeit des Jahres erwartet. Neben einem Rekordversuch auf vier Rädern gibt es einen etwas ungewöhnlichen Marathonlauf zu sehen. Auch die Zuschauer werden in die Sendung eingebunden: Sie können sich bei ganz besonderen Menschen bedanken. Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit, ein Auto zu gewinnen und so perfekt in die neue "Fernsehgarten"-Saison zu starten.



Sonntag, 14. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Andrea Kiewel präsentiert die zweite Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Nicole, Kate Ryan, Helmut Lotti, Natalia Avelon, Beethoven! The Next Level, Aura, Cascada, Il Volo, Imany und andere.



Sonntag, 21. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Andrea Kiewel präsentiert die dritte Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Vanessa Mai, Fantasy, Anna-Maria Zimmermann, Olaf, Norman Langen, Jörg Bausch, Vincent Gross, Mitch Keller, Julian David, Die Amigos, Tanja Lasch und andere.



Sonntag, 28. Mai 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Andrea Kiewel präsentiert die vierte Ausgabe der Saison live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Ben Zucker, Jonas Monar, Andrea Berg, Maite Kelly, Oonagh und andere.



