Derzeit wird nicht viel über die alte Börsenweisheit "Sell in May" gesprochen. Sicherlich ist es in Anbetracht des gestrigen neuen Allzeithochs beim DAX auch nicht gerade opportun, sich lautstark gegen den vorherrschenden Mini-Trend zu stellen. Und auch die Nachrichtenlage dürfte derzeit kaum zu größeren Wetten gegen den DAX verleiten. Zumal der Ausgang des zweiten Wahlgangs zur französischen Präsidentschaft eine ausgemachte Sache zu sein scheint.

Dies mögen auch die mittelfristig orientierten institutionellen Anleger gedacht haben. So ergab unsere wöchentliche Stimmungsumfrage, dass der Börse Frankfurt Sentiment-Index 7 Punkte zugelegt und damit wieder den Stand von + 6 Punkten erreicht hat, auf dem er sich bereits vor zwei Wochen befand. Und das in einem Umfeld, in dem der DAX seit vergangenem Mittwoch nicht einmal eine Handelsspanne von 0,8 Prozent produziert hat! Hinter diesem Stimmungswechsel steckt übrigens überwiegend die einfache Auflösung früherer bearisher Engagements - neue Bullen sind kaum hinzugekommen.

Mit diesem leichten Stimmungswechsel zum Positiven in einem ausgesprochen ruhigen Markt wird erkennbar, dass bei den jüngsten Überlegungen der neuen optimistischen Akteure weniger das Kursniveau des DAX als dessen erwartete implizite Volatilität eine Rolle gespielt haben dürfte. Diese ist, gemessen am VDAX-New, zwar relativ niedrig, aber noch nicht auf das Tief nach den Wahlen in den Niederlanden im März dieses Jahres zurückgefallen. Nach gängiger Lesart würden womöglich erst dann, ausgehend von diesem sehr niedrigen Niveau (es handelt sich immerhin um den niedrigsten Stand seit 1996), ein Ansteigen der Volatilität wie auch eine größere DAX-Korrektur erwartet.

Kleinere Adjustierungen

Aber auch bei den Privatanlegern gab es einen Stimmungswechsel, wobei der Börse Frankfurt Sentiment-Index bei diesem Panel um 12 Punkte auf einen Stand von nunmehr +8 Punkte angestiegen ist. Der Umschwung ist im Vergleich zu den institutionellen Pendants vor allen Dingen deshalb stärker ausgefallen, weil sich die meisten der wechselwilligen Pessimisten direkt ins Bullenlager begeben haben.

Damit wird zweierlei deutlich: Die Mehrheit der Marktteilnehmer scheint derzeit noch auf höhere DAX-Stände zu schielen, um - möglicherweise nach einem Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Stichwahl - Engagements gegen den Aufwärtstrend zu einem höheren Stand als heute vorzunehmen. Andererseits ist der derzeitige Optimismus der institutionellen und privaten Anleger sowohl in der absoluten und auch in der relativen Betrachtung seit Jahresbeginn (und schon gar nicht im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen sechs Monate) nicht als überbordendend oder gar euphorisch einzustufen. Die jüngsten Positionswechsel dürften eher bescheiden ausgefallen sein, zumindest waren sie kaum kursbewegend.

Auch ist nicht auszuschließen, wenngleich weniger wahrscheinlich, dass noch einmal ausländisches Kapital europäischen Aktien zugute gekommen sein könnte. Allerdings haben wir bereits in den Vorwochen hohe Zuflüsse aus diesen Quellen festgestellt, so dass es bestenfalls zu kleinerer Zusatznachfrage gekommen sein dürfte.

Damit bleibt unter dem Strich die Erkenntnis übrig, dass sich der DAX zumindest aus heimischer Sicht immer noch in einer stabilen Position befindet und selbst im Falle eines mancherorts prognostizierten deutlichen Rücksetzers von ca. 450 bis 550 Punkte unter dem heutigen Erhebungskurs von 12.500 DAX-Zählern gerechnet wieder gut nachgefragt sein dürfte. Wie in der Vorwoche gilt weiterhin, dass diese Nachfrage auch dann entstehen könnte, wenn der DAX durch zusätzliche langfristige Kapitalzuflüsse deutlich weiter nach oben getrieben würde.

von: Joachim Goldberg 3.Mai 2017, © Goldberg & Goldberg für boerse-frankfurt.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

