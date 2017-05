Washington und Tyne & Wear, England (ots/PRNewswire) - OpSec Security (http://www.opsecsecurity.com/), der weltweit führende Anbieter von Lösungen, die Marken, Dienstleistungen und Umsätze schützen, authentifizieren und verbessern, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen die Sicherheitsnorm-Akkreditierung ISO 14298 für seine Einrichtungen in Washington und Leicester erlangt hat.



Die in Zusammenarbeit mit Intergraf, der Internationalen Organisation für Normung (ISO), etablierte Norm 14298 legt die höchstmöglichen Sicherheitsanforderungen fest, die ausschließlich für die Sicherheitsdruckindustrie und die besonderen Erfordernisse dieses Markts entwickelt wurden. Nach einer langen und umfassenden Prüfung konnten die OpSec-Einrichtungen in Washington und Leicester erfolgreich ihre ISO-Zertifizierung auf diesen neuen Standard anheben.



Alle vier Fertigungsstätten von OpSec, einschließlich zwei in Lancaster, Pennsylvania in den Vereinigten Staaten, sind ISO-zertifizierte Standorte. Diese Akkreditierungen stehen im Einklang mit der Verpflichtung von OpSec zu Exzellenz und Qualität bei der Bereitstellung von Sicherheitsprodukten für die Kunden.



"Qualität hat allergrößte Bedeutung für uns ", sagte Richard Cremona, CEO von OpSec Security. "Die Erlangung dieser Zertifizierung verschafft unseren Kunden - sowohl derzeitigen als auch zukünftigen - die Sicherheit, dass unser Einsatz für Verbesserungen nie enden wird."



Über OpSec Security



OpSec Security ist der führende Anbieter von Anti-Fälschungslösungen für Marken, Zahlungsverkehrkarten und staatliche Dokumente sowie Zahlungsmittel. OpSec bietet eine vollständige Reihe von Komplettlösungen, darunter hochmoderne physische Sicherheitstechnologien, "Track & Trace"-Dienste für die Lieferkette sowie Online- und E-Commerce-Überwachungs- und Analysedienste für über 400 Unternehmen unterschiedlichster Branchen und 50 Regierungen weltweit. OpSec ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der OpSec Security Group Limited und betreibt Produktions- und Software-Entwicklungseinrichtungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Vertriebsorganisationen in Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opsecsecurity.com. Folgen Sie OpSec auf Twitter unter @OpSecSecurity (https://twitter.com/OpSecSecurity), auf Facebook (https://www.facebo ok.com/pages/OpSec-Security/1554096538159064?ref=aymt_homepage_panel) und LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/46765?trk=tyah).



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/507292/OpSec_Security_Logo.jpg



OTS: OpSec Security newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126449 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126449.rss2



Pressekontakt: OpSec Security, Inc. Branddy Spence Director Corporate Communications bspence@opsecsecurity.com +1 410 917 8943