Ursula von der Leyen steht unter Druck. Jetzt verspricht sie Aufklärung und verteidigt gleichzeitig die Mehrheit der Soldaten. Doch die Kritik an der Verteidigungsministerin hält an.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Ursachen für das Versagen von Kontrollen gegen Rechtsextremismus und Schikanen in der Bundeswehr aufdecken. "Wir müssen rückhaltlos aufklären", kündigte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einem Besuch der Leclerc-Kaserne im elsässischen Illkirch an. Es sei undenkbar, dass rassistische und rechtsextreme Inhalte der Masterarbeit des unter Terror-Verdacht stehenden Offiziers Franco A. kleingeredet worden seien. Die Disziplinarordnung müsse auf Lücken untersucht werden. Während sich Bundeskanzlerin Angela Merkel demonstrativ hinter von der Leyen stellte, warf SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ebenso wie Oppositionspolitiker der Ministerin vor, eigene Verantwortung auf die Bundeswehr abzuwälzen.

"Wo gibt es Möglichkeiten, dass Vorfälle, die gemeldet werden müssen, nicht weitergeleitet werden, weil das System in sich nicht stimmig ist?", sagte die Ministerin. Sie bezog sich damit auf den Fall Franco A. und auf Schikanen Untergebener, wie Fälle von ...

