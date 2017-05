Paris - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch weitgehend solide entwickelt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed machten die Märkte aber keine grossen Sprünge. Weil Volkswirte fest davon ausgehen, dass die Währungshüter sich mit einer weiteren Zinserhöhung noch Zeit lassen, wartet der Markt vor allem gespannt auf Indizien für die nächsten Sitzungen. Einen gewissen Respekt der Anleger attestierten Börsianer ausserdem der nahenden Stichwahl um die französische Präsidentschaft.

Am Ende legte der EuroStoxx 50 um 0,22 Prozent auf 3586,25 Punkte zu. Zum höchsten Stand seit August 2015 bei 3593 Punkten, den der Leitindex der Eurozone kurz nach der ersten Wahlrunde in Frankreich erreicht hatte, fehlen ihm nur noch wenige Punkte. Allerdings pendelt er seit Tagen schon unterhalb dieser Marke in einer engen Spanne von lediglich 30 Punkten.

Etwas mauer entwickelten sich zur Wochenmitte die Länderindizes aus Frankreich und Grossbritannien: ...

