MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Telekomkonzern Telecom Italia hat im ersten Quartal etwas besser abgeschnitten als Experten erwartet hatten. Der Umsatz wuchs um 8,5 Prozent auf 4,82 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Aus eigener Kraft legten die Erlöse allerdings nur um 2,6 Prozent zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank einer kräftigen Steigerung in Brasilien um 16,2 Prozent auf 1,99 Milliarden Euro. Die Erholung in Brasilien setze sich fort. Für die Zukunft gab sich das Unternehmen zuversichtlich./jha/jsl

ISIN IT0003497168

AXC0271 2017-05-03/18:59