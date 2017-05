Medieninformation

HIAG platziert erfolgreich CHF 150 Mio. festverzinsliche Anleihe

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES AND FOR NONE "QUALIFIED INVESTORS" IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (THE "EEA") OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.

Basel, 3. Mai 2017 - HIAG Immobilien Holding AG hat heute eine dritte festverzinsliche Anleihe über CHF 150 Mio. mit einem Coupon von 0.8% und einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich platziert. Der Erlös soll hauptsächlich für die Rückzahlung von Bankfinanzierungen verwendet werden. Mit dieser Anleihe kann HIAG ihre Finanzierungsstruktur weiter diversifizieren und von den aktuellen attraktiven Bedingungen am Kapitalmarkt profitieren.

Credit Suisse AG und Bank Vontobel AG fungierten als Joint Lead Manager. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Kontakt

Martin Durchschlag Chief Executive Officer T +41 61 606 55 00 martin.durchschlag@hiag.com Laurent Spindler Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 laurent.spindler@hiag.com

HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

(www.hiag.com: http://www.hiag.com)