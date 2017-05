Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem eher verhaltenen Start ging es an den Börsen in Europa am Mittwoch weiter nach oben. Der DAX verbesserte dabei sein Rekordhoch vom Vortag auf nun 12.532 Punkte. Eine überzeugend verlaufende Berichtssaison liefert dabei die Impulse für Einzelwerte. Nach Börsenschluss in Europa stand mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank zudem noch der wichtigste Termin des Tages auf der Agenda. An der Börse wird fest damit gerechnet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert lässt. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 12.528 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,2 Prozent auf 3.586 Punkte nach oben. Damit handelt der europäische Index knapp unter seinem Jahreshoch.

Leicht stützend wirkten sich auch positive US-Konjunkturdaten aus. Der ISM-Index für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA stieg im April auf 57,5 (Vormonat: 55,2) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von nur 55,6 erwartet. Auch der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe stieg im April in zweiter Veröffentlichung auf 53,1 (Vormonat: 52,8) Punkte. Hier war in erster Veröffentlichung ein Stand von 52,5 vermeldet worden.

Fed legt Pause im Zinserhöhungszyklus ein

Beobachter sehen für die US-Notenbank nach der erst Mitte März erfolgten Zinserhöhung keine Gründe für eine erneute Anhebung. Dennoch werden Investoren und Analysten versuchen, sich anhand des geldpolitischen Statements ein Bild von der Entschlossenheit der Fed zu machen, ihre Zinsen in diesem Jahr noch zwei Mal anzuheben. Eine Pressekonferenz mit Fed-Chefin Janet Yellen und neue makroökonomische Prognosen sind nicht vorgesehen. Volkswirte sehen die Fed derzeit nicht unter Druck, ihre Geldpolitik zu ändern. Am Devisenmarkt herrschte Ruhe vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve Bank, der Euro notierte kaum verändert bei 1,0918 Dollar.

Fresenius ist gut ins Jahr gestartet

Gut kamen am deutschen Aktienmarkt die höher gesteckten Ziele des Gesundheitskonzerns Fresenius für das laufende Jahr an. Der Kurs stieg in der Folge um 2,6 Prozent. Fresenius ist nach Einschätzung der Analysten von Bryan Garnier gut in das Jahr gestartet. Die Entwicklung habe im Zeichen von Kabi und Helios gestanden. Die Erwartung für das EBIT-Wachstum bei Kabi wurde angehoben. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Unternehmensprognose für den Nettogewinn heraufgesetzt. Die Ergebnisse der Tochter Fresenius Medical Care wurden dagegen tendenziell neutral aufgenommen, der Kurs gab um 0,4 Prozent nach.

Allianz legten nach Zahlen zum ersten Quartal um 0,1 Prozent zu. Der Versicherer ist nach Einschätzung der UBS auf dem Weg zum Erreichen der Ziele für 2017. VW gaben nach endgültigen Quartalszahlen um 0,8 Prozent nach. Der Konzern verfehlte beim operativen Gewinn die Konsensprognose. Nach stark rückläufigen Pkw-Verkäufen in den USA im April verloren BMW-Aktien 0,9 Prozent und Daimler 0,2 Prozent. Händler sprachen von einem zunehmend "gesättigten" Absatzmarkt.

Neue Medikamente treiben Umsatz von Novo Nordisk in die Höhe

In Kopenhagen verteuerten sich Papiere des Pharmakonzerns Novo Nordisk um 6,8 Prozent. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn als erwartet. Neue Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht ließen den Umsatz steigen. Lafargeholcim verloren an der Börse in Zürich 2,3 Prozent. Der Zementhersteller leidet laut Robert Gardiner von Davy Research unter steigenden Kosten.

In London verloren J. Sainsbury 5,7 Prozent, nachdem der Einzelhändler angesichts rückläufiger Umsätze und Gewinne die Dividende zusammengestrichen hat. In Paris legten BNP Paribas nach dem Quartalsbericht der Bank um 0,6 Prozent zu. Diese hat im ersten Quartal mehr Gewinn erwirtschaftet als erwartet.

Zudem sorgte die Zusammenarbeit zwischen dem Biotech-Unternehmen Pieris Pharmaceuticals und Astrazeneca für Aufsehen. Die in Deutschland gegründete Firma soll für den Pharmakonzern einen Medikamentenanwärter zur Bekämpfung von Atemwegserkrankungen entwickeln. Während es für die Aktie von Astrazeneca um 0,2 Prozent nach oben ging, schoss die Aktie des Biotechs an der Wall Street um 42 Prozent in die Höhe.

Hugo Boss enttäuscht bei Online-Verkäufen

Als "sehr enttäuschend" bezeichnete Herbert Sturm von der DZ Bank die Online-Verkäufe von Hugo Boss im ersten Quartal. Diese seien um 27 Prozent zurückgegangen. Der Kurs der Modemarke fiel um 2,9 Prozent. Mit starken Auftragseingängen ist der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in das erste Quartal des Jahres gestartet. Selbst gegenüber den Rekordzahlen des Vorjahres ging es bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn weiter nach oben. An der Börse wurde dies mit einem Kursplus von 2,1 Prozent honoriert.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.586,25 +8,04 +0,2% +9,0% Stoxx-50 3.204,84 +6,97 +0,2% +6,5% Stoxx-600 389,37 -0,16 -0,0% +7,7% XETRA-DAX 12.527,84 +19,94 +0,2% +9,1% FTSE-100 London 7.234,53 -15,52 -0,2% +1,3% CAC-40 Paris 5.301,00 -3,15 -0,1% +9,0% AEX Amsterdam 525,20 -0,28 -0,1% +8,7% ATHEX-20 Athen 2.001,43 +43,00 +2,2% +15,0% BEL-20 Brüssel 3.932,86 +22,98 +0,6% +9,1% BUX Budapest 32.077,72 -824,90 -2,5% +0,2% OMXH-25 Helsinki 3.956,36 -18,89 -0,5% +7,5% ISE NAT. 30 Istanbul 115.390,56 -664,67 -0,6% +20,8% OMXC-20 Kopenhagen 981,92 +12,86 +1,3% +11,1% PSI 20 Lissabon 5.118,02 +26,82 +0,5% +10,0% IBEX-35 Madrid 10.837,00 +16,70 +0,2% +15,9% FTSE-MIB Mailand 20.759,31 +26,06 +0,1% +7,9% RTS Moskau 1.097,37 -22,85 -2,0% -4,8% OBX Oslo 629,14 -1,23 -0,2% +1,8% PX-GLOB Prag 1.309,52 -7,02 -0,5% +9,3% OMXS-30 Stockholm 1.633,99 -2,52 -0,2% +7,7% WIG-20 Warschau 0,00 0,00 0,0% +22,8% ATX Wien 2.997,41 -15,17 -0,5% +14,5% SMI Zürich 8.891,89 +23,33 +0,3% +8,2% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.44 Uhr Di, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0918 -0,08% 1,0926 1,0911 +3,8% EUR/JPY 122,65 +0,14% 122,48 122,28 -0,2% EUR/CHF 1,0822 -0,10% 1,0833 1,0818 +1,0% EUR/GBP 0,8455 -0,11% 0,8465 1,1841 -0,8% USD/JPY 112,34 +0,22% 112,09 112,08 -3,9% GBP/USD 1,2913 +0,03% 1,2908 1,2919 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,93 47,99 -0,1% -0,06 -15,6% Brent/ICE 50,50 50,46 +0,1% 0,04 -13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,27 1.254,60 -0,4% -5,33 +8,5% Silber (Spot) 16,57 16,84 -1,6% -0,27 +4,0% Platin (Spot) 905,60 927,00 -2,3% -21,40 +0,2% Kupfer-Future 2,53 2,63 -3,5% -0,09 +0,9% ===

