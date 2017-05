Eines steht schon jetzt, am zweiten Handelstag im noch jungen Wonnemonat fest - das alte Sprichwort, wonach der Mai alles neu macht, stimmt in diesem Jahr zu 100 Prozent! Zumindest in Sachen Allzeithoch im deutschen Leitindex. Denn nach dem gestrigen Sprung über die 12.500er-Marke, neues Rekordhoch inklusive, dreht der DAX heute Nachmittag erneut richtig auf und kletterte gerade auf das nächste Alltime-High. Vom anderen (Börsen-) Sprichwort "sell in May" also keine Spur, stattdessen taucht jetzt bereits ein wichtiger Widerstand am Horizont auf:

Den vollständigen Artikel lesen ...