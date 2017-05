Die Allianz hat ihren Aktionären trotz eines guten Jahresstarts für 2017 keinen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt. Das Umfeld bleibe "weiter sehr schwierig", sagte Konzernchef Oliver Bäte am Mittwoch auf der HV in München. Investoren waren dennoch zufrieden. Die Allianz-Aktie stieg im Tagesverlauf an die Dax-Spitze. Was Anleger wissen müssen.

