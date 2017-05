Rennerod (ots) -



Der Sanitätsdienst der Bundeswehr führt vom 08.05.2017 bis 13.05.2017 eine dienstliche Veranstaltung zur Information in Rennerod durch. Die dienstlichen Veranstaltung zur Information (lnfoDVag) dient der Gewinnung von Führungskräften aus dem zivilen Bereich für die Bundeswehr und richtet sich an Multiplikatoren aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft, öffentlicher Verwaltung und Medien.



Das Ziel der InfoDVag ist es, den Teilnehmern die besonderen Aufgaben und die daraus resultierenden Herausforderungen des Sanitätsdienstes als Servicedienstleister für die gesamte Bundeswehr nahe zu bringen. Unmittelbare Eindrücke durch persönliche Teilnahme an ausgewählten Teilen des soldatischen Lebens sollen die gewonnenen Erkenntnisse der Teilnehmer abrunden, um so künftig im eigenen Einflussbereich als Multiplikatoren für den Sanitätsdienst der Bundeswehr wirken zu können. Inhalt ist darüber hinaus eine Einweisung in die aktuelle Lage der Streitkräfte und den Arbeitgeber Bundeswehr und ein Informationsgespräch mit dem Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.



Zu den Kernaufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr gehören unter anderem die sanitätsdienstliche Versorgung im Einsatz, die Fachausbildung für den Einsatz, eine einsatzvorbereitende Ausbildung, sowie die Sicherstellung der Inlandsversorgung und die Gesundheitsvorsorge. Die Maxime des Sanitätsdienstes ist es, unabhängig von der Operations- und Einsatzart, dass der Soldat im Falle einer Erkrankung, eines Unfalls oder einer Verwundung grundsätzlich eine medizinische Versorgung zuteilwird, die im Ergebnis dem fachlichen Standard in Deutschland entspricht. Wie diese Maxime in der Praxis Anwendung findet, werden die Teilnehmer der InfoDVag in unterschiedlichen Szenarien erfahren. So werden sie umfassend über den Auftrag des Sanitätsdienstes informiert, bekommen beispielsweise Einblicke in die Forschung des Sanitätsdienstes und den Ablauf der Rettungskette inklusive Verwundetentransport.



Um die Herausforderungen des Sanitätsdienstes in Gänze erfahren zu können werden die Teilnehmer als Soldaten im zeitweiligen Dienstgrad Oberleutnant für den Zeitraum der InfoDVag eingekleidet und mit einem feierlichen Gelöbnis vereidigt.



Hinweis für die Medien:



Medienvertreter sind herzlich eingeladen an Teilen der InfoDVag teilzunehmen.



Termin:



08.05.2017 bis 13.05.2017



Ort:



Sanitätsregiment 2 in Rennerod mit Besuch an weiteren sanitätsdienstlichen Standorten



Adresse:



Sanitätsregiment 2 Alsberg Kaserne Am Alsberg 2 56477 Rennerod



Highlights der Woche sind unter anderem:



Montag, 08.05.2017 18 - 20 Uhr



Feierliches Gelöbnis "Alter Markt" Stadt Hachenburg



Donnerstag, 11.05.2017 07-18 Uhr



Patrouille aufgesessen und abgesessen (z.B.: Verhalten bei Hinterhalt, Ausweichen, Durchstoßen, Absitzen und bekämpfen, Bewegungsarten in unterschiedlichem Gelände, Gesprächsaufklärung, Sicherung) sowie Betrieb einer Rettungsstation und die taktische Verwundeten Versorgung Standortbereich Rennerod



Akkreditierung:



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformblatt per Fax, E-Mail oder telefonisch bis zum 08.05.2017 um 12:00 Uhr, anzumelden.



Wir bitten um Ihr Eintreffen am Montag, den 08.05.2017 bis 17:45 Uhr am "Alten Markt" in Hachenburg. Am Donnerstag, den 11.05.2017 und am Freitag, den 12.05.2017 bis 06:45Uhr an der Wache der Alsberg Kaserne in Rennerod.



Ein Zugang ist nur mit vorheriger Akkreditierung möglich.



