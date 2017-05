DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Verfassungsgedenktag" geschlossen. In Hongkong und Südkorea ruhte der Handel wegen des Feiertages "Buddhas Geburtstag".

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen aufgrund des Feiertages "Tag des Grünens" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.586,25 +0,22% +8,99% Stoxx50 3.204,84 +0,22% +6,45% DAX 12.527,84 +0,16% +9,12% FTSE 7.234,53 -0,21% +1,28% CAC 5.301,00 -0,06% +9,02% DJIA 20.933,12 -0,08% +5,92% S&P-500 2.385,22 -0,25% +6,54% Nasdaq-Comp. 6.065,27 -0,49% +12,67% Nasdaq-100 5.620,99 -0,41% +15,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,75 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,94 47,99 -0,1% -0,05 -15,5% Brent/ICE 50,57 50,46 +0,2% 0,11 -13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,71 1.254,60 -0,5% -5,89 +8,5% Silber (Spot) 16,56 16,84 -1,7% -0,28 +4,0% Platin (Spot) 904,15 927,00 -2,5% -22,85 +0,1% Kupfer-Future 2,54 2,63 -3,4% -0,09 +0,9%

FINANZMARKT USA

Eine gewisse Vorsicht vor der Bekanntgabe des Ergebnisses der US-Notenbanksitzung und eine leichte Enttäuschung über den Geschäftsausweis von Apple belastet am Mittwoch die Wall Street. "Wir erleben eine leichte Schwäche, die zum Teil Apple, aber auch dem Umstand geschuldet ist, dass die Indizes nicht nach oben ausgebrochen sind. Denn tatsächlich bewegen sich die Indizes über die vergangenen fünf Sitzungen in der engsten Spanne seit 1984", sagt Aktienhändler Mike Antonelli von Robert W. Baird & Co. Der Volatilitätsindex liegt aktuell auf einem Jahrestief. Die Geschäftszahlen von Apple für das abgelaufene Quartal haben die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht ganz erfüllt. Der Umsatz übertraf nur knapp die Marktschätzungen, weil der iPhone-Absatz leicht schwächelte. "Samsung hat sich wohl schneller erholt als erwartet, das hat etwas auf die Marktanteile des iPhones gedrückt", mutmaßt ein Marktteilnehmer. Von richtig schwachen Geschäftszahlen wollen Marktteilnehmer aber nicht sprechen. Nachdem die Apple-Aktie an den vergangenen beiden Handelstagen jeweils neue Rekordstände markiert hatte, geht es nun leicht abwärts. Leicht stützend wirken sich auch positive US-KOnjunkturdaten aus. Unter den Einzelwerten legen Mondelez deutlich zu. Der Nahrungsmittelkonzern ist trotz eines herausfordernden Umfeldes solide ins Jahr gestartet. Der Restaurantkettenbetreiber Yum Brands kann im ersten Quartal auf einen klar über den Marktschätzungen liegenden Gewinn zurückschauen. Die Papiere ziehen kräftig an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:01 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Tesla Motors Inc, Ergebnis 1Q

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,75% bis 1,00% zuvor: 0,75% bis 1,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einem eher verhaltenen Start ging es an den Börsen in Europa am Mittwoch weiter nach oben. Der DAX erhöhte dabei sein Rekordhoch vom Vortag auf nun 12.532 Punkte. Eine überzeugend verlaufende Berichtssaison liefert dabei die Impulse für Einzelwerte. Nach Börsenschluss in Europa stand mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank zudem noch der wichtigste Termin des Tages auf der Agenda. An der Börse wird fest damit gerechnet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert lässt. Der Euro-Stoxx-50 handelt knapp unter seinem Jahreshoch. Leicht stützend wirkten sich auch positive US-Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor aus. Gut kamen am deutschen Aktienmarkt die höher gesteckten Ziele des Gesundheitskonzerns Fresenius für das laufende Jahr an. Der Kurs stieg in der Folge um 2,6 Prozent. Die Ergebnisse der Tochter Fresenius Medical Care wurden dagegen tendenziell neutral aufgenommen, der Kurs gab um 0,4 Prozent nach. Allianz legten nach Zahlen zum ersten Quartal um 0,1 Prozent zu. Der Versicherer ist nach Einschätzung der UBS auf dem Weg zum Erreichen der Ziele für 2017. VW gaben nach endgültigen Quartalszahlen um 0,8 Prozent nach. Der Konzern verfehlte beim operativen Gewinn die Konsensprognose. Nach stark rückläufigen Pkw-Verkäufen in den USA im April verloren BMW-Aktien 0,9 Prozent und Daimler 0,2 Prozent. Händler sprachen von einem zunehmend "gesättigten" Absatzmarkt. In Kopenhagen verteuerten sich Novo Nordisk um 6,8 Prozent. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal deutlich mehr Gewinn als erwartet. Neue Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht ließen den Umsatz steigen. Lafargeholcim verloren an der Börse in Zürich 2,3 Prozent. Der Zementhersteller leidet laut Robert Gardiner von Davy Research unter steigenden Kosten. In London verloren J. Sainsbury 5,7 Prozent, nachdem der Einzelhändler angesichts rückläufiger Umsätze und Gewinne die Dividende zusammengestrichen hat. In Paris legten BNP Paribas nach dem Quartalsbericht der Bank um 0,6 Prozent zu. Diese hat im ersten Quartal mehr Gewinn erwirtschaftet als erwartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.44 Uhr Di, 17.57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0918 -0,08% 1,0926 1,0911 +3,8% EUR/JPY 122,65 +0,14% 122,48 122,28 -0,2% EUR/CHF 1,0826 -0,06% 1,0833 1,0818 +1,1% EUR/GBP 0,8456 -0,10% 0,8465 1,1841 -0,8% USD/JPY 112,33 +0,21% 112,09 112,08 -3,9% GBP/USD 1,2913 +0,03% 1,2908 1,2919 +4,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Anleger an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien sind am Mittwoch mit Blick auf bevorstehende wichtige Ereignisse auf Nummer sicher gegangen und haben Aktien verkauft. Im späteren Tagesverlauf steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf dem Programm, am Freitag werden die neuesten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht und am Sonntag entscheiden die Franzosen darüber, wer neuer Präsident wird. Hinzu kam, dass an einigen Plätzen feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, so dass von dort Impulse fehlten. Dort wo gehandelt wurde, zeigte sich keine einheitliche Tendenz. In Sydney fiel das Marktbarometer nach der jüngsten Gewinnstrecke und dem Erreichen eines Zweijahreshochs deutlicher zurück, belastet vor allem von schwachen Kursen der schwer gewichteten Bankenaktien. Für Verstimmung sorgte ein enttäuschender Halbjahresbericht der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), der gleichsam den Startschuss für die Bankenergebnisse darstellte. ANZ verloren 2,6 Prozent, Westpac 1,9 Prozent. Für etwas Druck auf Aktien aus dem Rohstoffsektor sorgte in Sydney, dass der Eisenerzpreis deutlich gesunken ist. In Taiwan, wo die Aktien vieler Apple-Zulieferer notiert sind, schloss der Markt mit einem kleinen Plus. Dass Apple insgesamt etwas gemischte Quartalszahlen vorlegte und einen Rückgang der iPhone-Absätze verzeichnete, belastete hier nicht weiter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa und Fraport nähern sich nach Entgeltstreit an

Nach dem Streit um Entgelte am Frankfurter Flughafen haben sich die Deutsche Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport in ihren Gesprächen über kurzfristige Kostenentlastungen angenähert. "So konnten in den Verhandlungen über eine effizientere und günstigere Abwicklung von Leistungsbeziehungen sowie Wachstumsziele zwischen Fraport und Lufthansa Fortschritte erzielt werden", teilten die beiden Unternehmen mit.

Dobrindt vertröstet Airlines bei Luftverkehrssteuer

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die schrittweise Abschaffung der Luftverkehrsabgabe in der kommenden Legislaturperiode vorgeschlagen. "Die Luftverkehrssteuer ist in der Tat ein Hemmnis für Investitionen", sagte Dobrindt bei der Vorstellung des Luftverkehrskonzepts der Bundesregierung. Der internationale Wettbewerb werde für die Unternehmen seit Jahren härter.

Washtec vervielfacht Nettogewinn

Der Autowaschanlagenhersteller Washtec hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Er kletterte auf 8,6 von 2,6 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie aus dem Bericht zu den ersten drei Monaten hervorgeht. Je Aktie verdiente die im SDAX notierte Gesellschaft 64 (Vorjahr: 19) Cent.

Suche nach Käufer für Alitalia läuft in Kürze an

Die Suche nach einem Käufer für die defizitäre italienische Fluggesellschaft Alitalia läuft nach Angaben der Regierung in Rom in den nächsten zwei Wochen an. Noch seien keine Verhandlungen über einen kompletten oder teilweisen Verkauf des Unternehmens im Gang, sagte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Carlo Calenda, im italienischen Rundfunk. Die kommissarischen Aufseher würden in den kommenden zwei Wochen die ersten Interessenbekundungen entgegennehmen.

Facebook stellt nach Gewaltvideos weitere 3.000 Inhaltsprüfer ein

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die Einstellung von 3.000 weiteren Mitarbeitern angekündigt, die Einträge auf verstörende und anstößige Inhalte hin prüfen sollen. Das soziale Netzwerk ist dafür in die Kritik geraten, dass es für die Verbreitung aufwühlender und gewalttätiger Videos genutzt werden kann.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 12:42 ET (16:42 GMT)

New York Times verzeichnet großen Zuwachs an Online-Abonnenten

Die New York Times verzeichnet einen großen Zuwachs an Online-Abonnenten. Wie die Zeitung mitteilte, erwarben 348.000 Leser im ersten Quartal 2017 ein Internet-Abonnement, davon 40.000 nur für das Kreuzworträtsel. Die Steigerung übertrifft noch diejenige im letzten Quartal 2016 und wird von der Mediengruppe New York Times Company zum Teil auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump zurückgeführt.

NYSE-Betreiber Intercontinental Exchange verdient mehr

Der Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) hat im ersten Quartal mehr verdient. Die Einnahmen gingen hingegen leicht zurück. Ungeachtet des Umsatzrückgangs sprach CEO Jeffrey Sprecher von solidem Wachstum beim Volumen und den offenen Interessen an den Terminmärkten.

Sprint baut Verlust deutlich ab

Der US-Mobilfunkkonzern Sprint hat im vierten Quartal erneut rote Zahlen geschrieben. Allerdings grenzte er den Verlust gegenüber dem Vorjahr um rund die Hälfte ein. In den drei Monaten per Ende März belief sich der Nettoverlust auf 283 Millionen US-Dollar oder 7 Cent je Aktie nach 554 Millionen oder 14 Cent im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 12:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.