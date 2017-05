Alle wollen Enkel sein: Von ganz rechts bis ganz links stellen sich französische Politiker als Nachfolger des Kriegshelden Charles de Gaulle dar. Das zeigt vor allem, wie unglücklich die Franzosen in der Gegenwart sind.

1969 wurde er mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, nun wollen plötzlich alle seine politischen Erben sein: Charles de Gaulle erlebt in Frankreich eine erstaunliche Renaissance. Während des Wahlkampfs zur Präsidentschaft gab es praktisch keinen Kandidaten, der sich nicht selber in die Nachfolge des Generals stellte, ihn ausführlich zitierte oder seine Politik für sich in Anspruch nahm.

Bei der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen klang das so: "Wie de Gaulle werde auch ich Frankreich retten und seine Souveränität bewahren." Ihr härtester Gegner, Wahlfavorit Emmanuel Macron, dagegen hob hervor, wie der General sei auch er "sowohl links als auch rechts", interessiere sich nicht für diesen parteipolitischen Gegensatz, sondern nur für das, was Frankreich voranbringe.

Die Konservativen mit ihrem im ersten Wahlgang ausgeschiedenen Kandidaten François Fillon nehmen ohnehin für sich in Anspruch, die Enkel und Urenkel des Kriegshelden zu sein. Und sogar der rechtslastige Umfaller Nicolas Dupont-Aignan, der sich mit Haut und Haaren an Le Pen verkauft hat, behauptet bei jedem Auftritt, er sei Gaullist vom Scheitel bis zur Sohle.

Was erklärt die plötzliche Begeisterung für eine historische Figur, die Frankreich nach den Mai-Unruhen 1968 kurzzeitig verlassen musste, bei Baden-Baden untertauchte und 1969 abtreten musste, weil er nicht mehr in die Zeit passte? Um ihn war es in den vergangenen Jahren sehr, sehr still geworden.

Die Rückbesinnung auf die Vergangenheit zeigt vor allem, wie unglücklich die Franzosen in der Gegenwart sind. Wer sich im Hier und Jetzt nicht gut aufgehoben fühlt, den Eindruck hat, das Land versage angesichts der nationalen und internationalen Herausforderungen, der sucht Gewissheiten im Gestern. Es kommt hinzu, dass Frankreich eine politisch zutiefst gespaltene Gesellschaft ist. Über entscheidende Fragen gibt es keinen Konsens. Das gilt für aktuelle Aufgaben wie den Umgang mit Europa und der Globalisierung, aber auch für Themen der Vergangenheit, wie den Algerienkrieg, die Bilanz der französischen Kolonialisierung in Afrika, Nordafrika und Asien oder das Verhältnis zu Russland und den USA.

Der positive Bezug auf den General ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die fast alle Franzosen heute verbindet. Allerdings lediglich auf höchst plakative Weise, wie man schnell entdeckt, wenn man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...