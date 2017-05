Bonn (ots) - Die stärkere digitale Vernetzung von Menschen weltweit und die Entwicklungen im Internet bieten nicht nur Vorteile, sondern bergen auch Schwachstellen. Mit dem Wohlstand wächst die Gefahr der Cyber-Kriminalität.



In Potsdam findet am Donnerstag und Freitag die 5. Potsdamer Konferenz für nationale Cyber-Sicherheit zur aktuellen Gefährdungslage Deutschlands statt. Die Pressekonferenz von Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts und Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, zeigt phoenix live ab 12.00 Uhr.



