Es ist eine Geste der engen Verbundenheit: Gemeinsam gedenken die Präsidenten Italiens und Deutschlands der Opfer deutscher Kriegsverbrechen. Aus der Vergangenheit erwächst eine Verpflichtung für das Schicksal Europas.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Besuch in Rom mehr Solidarität in der Flüchtlingspolitik angemahnt und zum Kampf gegen Populisten und Vereinfacher aufgerufen. "Deutschland und Italien gehören zu den Ländern in Europa, die in der Vergangenheit die größte Last getragen haben", sagte Steinmeier am Mittwoch nach einem Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella mit Blick auf die Migration. Er hoffe, dass Differenzen überwunden würden und "Bereitschaft besteht, die Lasten in Europa fair zu teilen".

Auch in einem Interview der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" forderte Steinmeier eine "solidarische Verteilung von Aufgaben und Lasten zwischen den europäischen Partnern". Die Flüchtlingspolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...