Sie streiten sich über Gebühren am Frankfurter Flughafen und konnten jetzt Fortschritte erzielen: Lufthansa und Fraport wollen die Partnerschaft vertiefen. Auslöser des Konflikts: Gebührennachlässe für Ryanair.

Die Deutsche Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport kommen sich in ihrem Streit über die Gebühren am Frankfurter Flughafen näher. In den Verhandlungen über eine kurzfristige Kostenentlastung und Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...