Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins nicht verändert. Die Fed-Funds-Rate liege weiter in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,00 Prozent, teilten die Währungshüter am Mittwoch in Washington mit.

Die Fed hatte ihren Leitzins zuletzt im März um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Es war die dritte Zinserhöhung seit der weltweiten Finanzkrise, der nächste Zinsschritt wird von Beobachtern im Juni erwartet. Anfang des Jahres hatte die Fed insgesamt drei Zinsschritte für 2017 signalisiert.