Washington - Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie erwartet nicht verändert. Die Fed-Funds-Rate liege weiter in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,00 Prozent, teilten die Währungshüter am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte und Finanzmärkte hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Zuletzt hatten die Fed am 15. März den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Dies war die dritte ...

