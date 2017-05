Mannheimer Morgen über den Großaktionär der Deutschen Bank Überschrift: Nützlicher Investor Bedrohung oder Vertrauensbeweis? An der Börse und in der Deutschen Bank tendiert die Antwort klar in Richtung der zweiten Option. Mit dem Aufstieg des chinesischen Mischkonzerns HNA zum größten Aktionär des Instituts sei eine Stärkung verbunden, heißt es in Frankfurt. Tatsächlich würden die Chinesen kaum Milliarden für das Geldhaus locker machen, wenn sie nicht auf einen lohnenden Einsatz hofften - so wie das jeder Aktionär erwartet. Aber mit einem Anteil von fast zehn Prozent ist auch Einfluss verbunden, zumal HNA künftig im Aufsichtsrat sitzen wird. Das kann für die Bank durchaus von Nutzen sein. Schließlich verfügen die Chinesen mit ihren weit gefächerten, erfolgreichen Beteiligungen über viel Erfahrung. Umgekehrt erleichtert der jetzt größte Aktionär dem Geldhaus Geschäfte im Reich der Mitte. Dort war der Erfolg bislang überschaubar. Erst Anfang 2016 hat das Geldhaus enttäuscht die Beteiligung an der chinesischen Hua Xia Bank abgestoßen. Ermutigung für den Vorstand Hierzulande muss man sich daran gewöhnen, dass Investoren immer häufiger aus dem Reich der Mitte kommen. Schließlich wird dort immer mehr Kapital angehäuft, das nach lukrativen Anlagemöglichkeiten sucht. Insofern sind Beteiligungen chinesischer Konzerne oder Investoren auch ein Vertrauensbeweis und Gütesiegel für die deutsche Wirtschaft. Und jetzt auch eine Ermutigung für den Kurs, den die Deutsche Bank nach Beilegung der größten Rechtsstreitigkeiten eingeschlagen hat. Der Vorstand muss diesem Vertrauensvorschuss, aber auch den Ansprüchen des seit vielen Jahren größten Deutsche-Bank-Aktionärs gerecht werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 13:53 ET (17:53 GMT)