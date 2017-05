Die US-Notenbank hält den Leitzins vorerst konstant. Die Entscheidung viel Einstimmung. An den Märkten wird für Juni mit dem nächsten Schritt nach oben gerechnet.

Trotz der brummenden Wirtschaft in den USA hält die Notenbank Fed den Leitzins vorerst konstant. Sie beließ ihn am Mittwoch in einer einstimmigen Entscheidung in der Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent. Die Währungshüter hatten den geldpolitischen Schlüsselsatz erst im März auf dieses Niveau gehievt und zugleich signalisiert, dass sie 2017 noch zwei ...

