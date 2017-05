Regensburg (ots) - Keine Bange: Der Besuch Erdogans bei Putin muss europäische Politiker gewiss nicht schrecken. Er hat mit der aktuellen Entwicklung im Beziehungsgeflecht zwischen Ankara und Brüssel nämlich allenfalls am Rande zu tun. Erdogan geht es um Schadensbegrenzung, weil Russland die nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei verhängten Sanktionen noch immer nicht komplett aufgehoben hat. Und daneben genießt er freilich die (TV-)Bilder, mit denen er in Richtung Nato die Hosenträger schnalzen lassen kann. Dass Erdogan dem Bündnis aber tatsächlich den Rücken kehrt, ist eher unwahrscheinlich. Denn dann müsste er sich in die Hände Putins begeben. Und dies dürfte ihm noch viel weniger gefallen, als eine kritische, ihm aber immer noch gewogenen Nato.



