Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und auch keine Hinweise auf eine pessimistischere Einschätzung von Wachstums- und Inflationserwartungen gegeben. Wie die Federal Reserve am Mittwoch mitteilte, beließ der Offenmarktausschuss FOMC die Fed-Funds-Rate in der Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent. Zudem bestätigte das Gremium seine Haltung, Erträge aus fällig werdenden Anleihen so lange zu reinvestieren, bis die Normalisierung der Fed-Funds-Rate relativ weit fortgeschritten ist. Die Entscheidung fiel einstimmig.

"Der Ausschuss betrachtet die Verlangsamung des Wachstums während des ersten Quartals als wahrscheinlich vorübergehend und erwartet weiterhin, dass sich die Wirtschaftsaktivität moderat erhöhen, der Arbeitsmarkt etwas verbessern und die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent stabilisieren wird, wenn die Geldpolitik graduell angepasst wird", heißt es in der Erklärung. Das deutet darauf hin, dass die Fed die Abschwächung des Wirtschaftswachstums im ersten Quartal auf 0,7 (zuvor: 2,1) Prozent nicht überbewertet.

Die Fed hatte ihren Leitzins erst im März um 25 Basispunkte erhöht. Die im März veröffentlichte konditionierte Prognose der FOMC-Mitglieder sah für das laufende Jahr zwei weitere Zinserhöhungen um diesen Wert vor. Auch an den Finanzmärkten sind zwei Schritte knapp eingepreist.

Laut der aktuellen geldpolitischen Erklärung wird der FOMC weitere Zinserhöhungen davon abhängig machen, wie sich tatsächliche und erwartete wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Fed-Zielen - Maximalbeschäftigung und 2 Prozent Inflation - entwickeln. Er will die Zinsen aber zugleich für einige Zeit niedriger als im erwarteten langjährigen Durchschnitt halten.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@wsj.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2017 14:24 ET (18:24 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.