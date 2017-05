Regensburg (ots) - Bayern steht am Rande der Vollbeschäftigung. Deutschland insgesamt ist davon je nach Region noch ein gutes Stück entfernt. Dennoch - die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist die beste seit vielen Jahren. Aber die Sonne scheint längst nicht überall hin. Es gibt Verschiebungen, die vor zehn oder 20 Jahren undenkbar anmuteten. Da bieten sich Mittelschülern auch mit mäßigen Noten mehrere Gelegenheiten, eine gute Lehrstelle zu finden. Dagegen klagen Abiturienten mit einem mittleren Zweier-Schnitt - früher war das sehr in Ordnung - von 40 Bewerbungen, die in drei Absagen und ansonsten in keiner Reaktion endeten. Busfahrer sind gesucht, bekommen aber bei manchen Betrieben gerade mal den Mindestlohn, der obendrein - nicht nur bei Busfahrern - mit fiesen Tricks gedrückt wird. Von einem Stadium mit dem Prädikat "alles bestens" sind wir noch ein gutes Stück entfernt.



