Kiel (ots) - Der Einzelhandel in Norddeutschland steht vor einem Umbruch: Der Kölner Handelsriese Rewe will bis Ende 2018 alle 163 Sky-Märkte im Norden in Rewe umtaufen, wie die Kieler Nachrichten (Donnerstagsausgabe) berichtet. Dies bestätigte eine Sprecherin der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH der Zeitung.



Nach Informationen des Blattes sollen mit dem Schritt erhebliche Kosten eingespart und Vorteile im Marketing erzielt werden. Eine Schließung von Märkten allein wegen der Umstellung sei aber nicht geplant.



Rewe hatte der notleidenden Coop eG im vergangenen Jahr über ein Gemeinschaftsunternehmen die Mehrheit am gesamten operativen Geschäft abgekauft und die Kieler Genossenschaft damit vor einer Pleite bewahrt. Dieser Schritt war erst nach intensiver Prüfung und unter Auflagen vom Bundeskartellamt genehmigt worden. Auf Anfrage der Zeitung teilte die Wettbewerbsbehörde mit, kartellrechtliche Bedenken gegen die Umstellung auf Rewe gebe es nicht.



Die Coop mit ihren rund 80000 Genossenschaftsmitgliedern will der Maßnahme zustimmen, stellt jedoch auch Bedingungen. Insbesondere dürfe es keinerlei Nachteile für die Mitglieder geben.



