Eine Mehrheit von 71 Prozent der Deutschen hält einer Forsa-Umfrage zufolge Kritik an der israelischen Siedlungspolitik in den Palästinenser-Gebieten für zulässig. 21 Prozent der Deutschen meint laut der Umfrage für den "Stern" hingegen, dass sich deutsche Politiker vor dem Hintergrund des besonderen Verhältnisses zu Israel mit öffentlicher Kritik an der israelischen Regierung zurücknehmen sollten.

Eine Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des Nahostkonflikts favorisieren fast zwei Drittel der Befragten: 64 Prozent befürworten, dass Deutschland Palästina als eigenen Staat anerkennt. 16 Prozent sprechen sich gegen eine staatliche Anerkennung Palästinas aus.