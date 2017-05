DZ Bank senkt Linde auf 'Halten' - Fairer Wert 170 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Linde nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber auf 170 Euro belassen. Überraschungen habe das erste Quartal des Industriegase- und Anlagenherstellers nicht enthalten, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktionäre dürften aber von der geplanten Fusion mit Praxair profitieren. Ein Scheitern des Zusammenschlusses sei zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Der Bewertungsabschlag von Linde zu Praxair sei zu hoch.

NordLB hebt Osram auf 'Kaufen' und Ziel auf 70 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Osram nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 70 Euro angehoben. Der Lichtkonzern habe trotz Bremsspuren im Geschäft mit Leuchten, Lösungen und elektronischen Komponenten weiter an Dynamik zugelegt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Wegen dieser Entwicklung und der doch recht deutlichen Anhebung des Unternehmensausblicks für das laufende Geschäftsjahr habe er seine Prognosen erhöht.

RBC Capital senkt Zalando auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 42 Euro belassen. Die Konsenserwartungen an den Online-Modehändler seien hoch und es dürfte für den MDax-Konzern nicht leicht werden, sie in diesem Jahr in puncto Umsatz und Margen zu erfüllen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Im Kurs sei inzwischen auch schon einiges eingepreist.

JPMorgan senkt MTU Aero Engines auf 'Neutral' - Ziel 140 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat MTU von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 140 Euro belassen. In einer am Dienstag vorgelegten Studie begründete Analyst David Perry das neue Votum mit der zuletzt starken Kursentwicklung. Das erste Quartal des Triebwerkherstellers sei ebenfalls stark ausgefallen. An seinen Schätzungen für 2017 änderte der Analyst aber nichts.

Baader Bank senkt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Nemetschek nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 65 Euro belassen. Die Wachstumsbeschleunigung des Bausoftware-Anbieters sei mittlerweile eingepreist, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen habe die Markterwartungen im ersten Quartal übertroffen. Woller beließ seine Schätzungen infolge der Zahlen indes weitgehend unverändert.

Equinet senkt Pfeiffer auf 'Accumulate' - Ziel hoch auf 124 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 92 auf 124 Euro angehoben. Der Vakuumpumpenhersteller habe exzellente Resultate abgeliefert, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings könnte die Nachfrage aus der Halbleiterindustrie im zweiten Halbjahr nachlassen, warnte der Experte. Die hohe Dividendenrendite und die anhaltende Übernahmeschlacht böten Anlegern aber einen gewissen Schutz. Konkurrent Busch hält bereits etwas mehr als 30 Prozent und bot zuletzt 110 Euro je Aktie sowie eine Dividende von 3,60 Euro.

Warburg senkt Compugroup auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 45 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup vor "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 42,50 auf 45,00 Euro angehoben. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter sollte Umsatz und operatives Ergebnis im ersten Quartal moderat gesteigert haben, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Mittwoch. Wichtiger als die Geschäftsresultate seien allerdings Fortschritte bei der geplanten Markteinführung der Telematik-Infrastruktur auf Basis der elektronischen Gesundheitskarte. Bis es eine Einigung mit den Ärzten über Kostenerstattungen gebe, warte er ab.

DZ Bank senkt Takkt auf 'Halten' - Fairer Wert 22,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Takkt nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 22,50 Euro belassen. Der Büromöbel-Versender habe einen soliden Start ins neue Jahr hingelegt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Mit dem jüngsten Kursanstieg bis nahe an den fairen Wert dürfte die positive Entwicklung nun aber weitgehend eingepreist sein.

Goldman nimmt Fresenius mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Analystin Veronika Dubajova hob in einer Studie vom Mittwoch ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 um bis zu 6 Prozent an. Sie berücksichtigt darin unter anderem die jüngsten Währungsbewegungen und die Konsolidierung des dazu gekauften spanischen Krankenhausbetreibers QuironSalud. Der Bad Homburger Medizinkonzern dürfte den Umsatz und den Gewinn je Aktie in der Zeit von 2016 bis 2021 um durchschnittlich 10 beziehungsweise 12 Prozent pro Jahr steigern. Das Papier erscheine fair bewertet.

Independent Research hebt Ziel für FMC auf 90 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das erste Quartal von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Dialysespezialist habe von einer guten Geschäftsentwicklung in Nordamerika profitiert und die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an, hält aber wegen der Unsicherheiten auf dem wichtigen US-Markt das Aufwärtspotenzial der Aktien für begrenzt.

