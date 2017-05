TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 05/03/17 -- The common shares of Nexco Resources Inc. have been approved for listing on the CSE.

The shares will be deemed to be listed on May 4 2017, in anticipation of closing the Prospectus Offering.

Trading will commence on May 9, 2017, subject to confirmation of closing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Nexco Resources Inc. ("Nexco") is a mineral resource company engaged in the acquisition, exploration and development of mineral resource properties. The sole mineral resource property interest of Nexco at the present time is the Berger-Golden Eagle Mineral property located near South Central British Columbia.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Nexco Resources Inc. a ete approuvee.

Les actions seront reputees etre inscrites le 4 mai 2017, en prevision de la cloture de l'offre de prospectus.

Les actions pourront etre negociees a compter du 9 mai 2017, sous reserve de confirmation de la cloture.

Les documents relatifs a l'inscription et a la divulgation seront accessibles sur thecse.com.

Nexco Resources Inc. est une compagnie de ressource minerale engagee dans l'acquisition, l'exploration et la mise au point de proprietes de ressources minerales. La seule propriete de Nexco est la propriete de Berger-Golden Eagle minerale situee pres de South Central British Columbia.

Issuer/Emetteur: Nexco Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): NXU Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 10 328 000 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 800 000 emission: CSE Sector/Categorie: Mining/Mines CUSIP: 65342C 10 3 ISIN: CA65342C 10 3 2 IPO Price/Prix: C$0.15/0,15 $CAN Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Listing Date/Date de l'inscription: May 4, 2017/ le 4 mai 2017 Trading Date/Date du debut des negociations: May 9, 2017/ le 9 mai 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: Aug 31/le 31 aout Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com