Die CDU und die SPD im Saarland haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die CDU-Landesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die SPD-Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf, Anke Rehlinger, am Mittwochabend mit.

"Ich bin der festen Überzeugung, wir haben damit eine gute Grundlage für die nächsten fünf Jahre", so Kramp-Karrenbauer. Die Inhalte des Koalitionsvertrags sollen am Donnerstagvormittag vorgestellt werden. Parteitage beider Parteien müssen dem Vertrag noch zustimmen, am 17. Mai soll Kramp-Karrenbauer dann vom Landtag als Ministerpräsidentin wieder gewählt werden. Die CDU war bei der Landtagswahl am 26. März mit 40,7 Prozent stärkste Kraft geworden, die SPD kam auf 29,6 Prozent der Stimmen.