Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der branchenweit am schnellsten wachsende Anbieter von Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratungsleistungen für SAP- und Oracle-Anwendungen, wurde heute im Rahmen der 15. jährlichen American Business Awards als Gewinner des Gold Stevie® in der Kategorie "Kundendienstabteilung des Jahres" benannt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/507251/Spinnaker_Support_g old_award.jpg



Die American Business Awards sind das wichtigste Programm von Auszeichnungen für die Geschäftswelt der Nation. Sie werden auch "Stevies" genannt, nach dem griechischen Wort für "gekrönt". Die Gewinner erhalten ihre Auszeichnungen am Dienstag, 20. Juni, auf einer Galazeremonie im Marriott Marquis Hotel in New York.



"Unsere Kundendienstabteilungen der Weltklasse für SAP und Oracle wurden erneut mit einem höchst angesehenen Preis geehrt", sagte Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. "Bei den Stevie Awards erhält die Einreichung mit der höchsten Bewertung in jeder Kategorie einen Gold Stevie®. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres Geschäftsmodells: Bereitstellung von Kundenbindung und -support, die nach ISO 9001:2015 zertifiziert sind, Softwaretechniker der Spitzenklasse und unsere bahnbrechende Palette hochwertiger Serviceangebote. Wir haben diese Auszeichnung zum Großteil wegen der hohen Zufriedenheit und Treue unserer nahezu 900 Kunden auf der ganzen Welt erhalten. Sie fällen das wichtigste Urteil über die Qualität des Kundendienstes."



In diesem Jahr wurden mehr als 3.600 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus praktisch jeder Branche in einer Reihe von Kategorien eingereicht. Mehr als 190 Fachkräfte aus der ganzen Welt nahmen am Juryverfahren der Auswahl der Gewinner der diesjährigen Stevie Awards teil.



"Die Jury stellt jedes Jahr fest, dass die Qualität und Vielfalt der Nominierungen erneut zugenommen hat. Der Wettbewerb des Jahres 2017 war intensiv und alle Gewinner können stolz auf sich sein", sagte Michael Gallagher, Präsident und Gründer der Stevie Awards.



Weitere Informationen über die American Business Awards und eine Liste der Stevie-Gewinner des Jahres 2017 erhalten Sie unter http://stevieawards.com/ABA.



Über Spinnaker Support



Spinnaker Support ist das weltweit am schnellsten wachsende Unternehmen für Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratungsleistungen und genießt größtes Vertrauen. Betreut werden Unternehmen in nahezu 100 Ländern, die SAP- und Oracle-Software nutzen.



- Kunden, die zum Drittanbieter-Supportmodell mit ISO 9001:2015 von Spinnaker Support wechseln, gewinnen dadurch wesentlich besseren Support für SAP- und Oracle-Anwendungen zu einem Bruchteil des Preises. Der Drittanbieter-Support umfasst Fehlerbehebung (einschließlich aller Anpassungen), globale steuerliche und gesetzliche Updates sowie allgemeine Anfragen und beratende Unterstützung. - Maßgeschneiderte, gemanagte Dienste für Anwendungen und Technik werden bereitgestellt, die spezialisierte Systemadministration, Leistungsoptimierung und Fehlerbehebung beinhalten, um intensiv in den Betrieb der Kunden einzutauchen und so ein breites Spektrum von Problemen zu klären. - Strategische Beratungsprojekte sind speziell auf die fortlaufenden Verbesserung und Weiterentwicklung von Oracle- und SAP-Enterprise-Anwendungen und einschlägige Technik ausgerichtet.



Das Serviceangebot von Spinnaker Support für Anwendungen von einem Hersteller erstreckt sich auf SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle-Technology und Middleware-Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca etc. Weitere Informationen über Spinnaker Support erhalten Sie unter www.spinnakersupport.com oder rufen Sie uns an unter: 877-476-0576 (USA/Kanada) oder +44 (0)20 8242 1785 (weltweit). Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/SpinnakerSupprt), Facebook (https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) und Google+ (https://plus.google.com/u/1/+Spinnakersupport/posts).



Über die Stevie Awards



Die Stevie Awards werden in sieben Programmen verliehen: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, American Business Awards, International Business Awards, Stevie Awards für Women in Business, Stevie Awards für Great Employers und Stevie Awards für Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 10.000 Einreichungen von Organisationen aus über 60 Ländern. Im Rahmen der Stevie Awards werden Organisationen aller Arten und Größen und deren Mitarbeiter geehrt. Herausragende Leistungen am Arbeitsplatz in aller Welt erhalten so Anerkennung. Weitere Informationen über die Stevie Awards erhalten Sie unter http://www.StevieAwards.com.



Pressekontakt:



Michelle Wilkinson 720-457-5442 mwilkinson@spinnakersupport.com