FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwochabend gesprochen. Auffälligkeiten bei einzelnen Werten seien aber nicht zu beobachten gewesen. Dies galt auch für Freenet, die am Abend unverändert gestellt wurden. Der Telekommunikationskonzern hatte am Abend Erstquartalszahlen veröffentlicht. Freenet verdiente operativ mehr und setzte auch mehr um als erwartet, enttäuschte jedoch mit dem Nettoergebnis. "Zunächst zogen die Titel etwas an, kamen dann aber wieder zurück", sagte der Marktteilnehmer. Nach einem Übernahmegebot für Clere durch Elector wurde die frühere Balda-Aktie 4 Prozent fester getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.538 12.528 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 03, 2017 16:27 ET (20:27 GMT)

