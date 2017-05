Frankfurt - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research: Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) von 128 auf 138 Euro In Reaktion auf die überraschend guten Resultate des Münchener Konzerns habe er seine Gewinnerwartungen nach oben revidiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

