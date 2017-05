Der deutsch-schweizerische Spionagefall um Kontodaten und Steuer-CDs zieht immer weitere Kreise: Wie die "Bild" (Donnerstag) berichtet, hat sich jetzt auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) in die Affäre eingeschaltet und dazu mit seinem schweizerischen Amtskollegen Didier Burkhalter telefoniert. Der mutmaßliche Spion Daniel M. war am Freitag in Frankfurt festgenommen worden.

Er soll für die Schweiz gespitzelt haben, wie deutsche Ermittler an Bankdaten von Steuersündern gekommen sind.