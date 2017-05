Vier Tage vor der französischen Präsidentenwahl lieferten sich Macron und Le Pen ein letztes TV-Duell. Der parteilose Linksliberale und die Kandidatin des rechtsextremen Front National kämpften um die Unentschlossenen.

Wenige Tage vor der Stichwahl um das französische Präsidentenamt haben sich der links-liberale Favorit Emmanuel Macron und seine rechtsextreme Rivalin Marine Le Pen einen letzten offen Schlagabtausch geliefert.

In dem live übertragenen TV-Duell vor der Wahl am Sonntag überzogen sich beide am Mittwochabend mit Vorwürfen, den Franzosen weder in der Wirtschafts- noch in der Sicherheitspolitik Antworten anzubieten. Le Pen nannte Macron einen "hämischen Banker", der für "wilde Globalisierung" stehe. Der unabhängige Macron konterte, Le Pen würde die Gesellschaft spalten und damit radikalen Islamisten auf den Leim gehen.

Wegen der hohen Zahl noch unentschlossener Wähler galt das TV-Duell als mitentscheidend für den Wahlausgang. Wahlforscher gingen davon aus, dass sich rund 15 Prozent der 47 Millionen Wahlberechtigten noch nicht entschieden hatten, wem sie ihre Stimme geben. Vor dem TV-Duell sahen mehrere Institute Macron mit etwa 60 Prozent der Stimmen klar vorn, Le Pen kam auf 40 Prozent.

Die zur besten Sendezeit übertragene TV-Debatte eröffnete Le Pen mit einem harten Angriff auf den Ex-Wirtschaftsminister, der früher für die Investmentbank Rothschild gearbeitet hatte.

Sie warf ihm vor, in seiner Amtszeit unter dem scheidenden sozialistischen Präsidenten Francois Hollande französische Unternehmen ans Ausland verscherbelt zu haben. Macron sei ein "hämischer Banker", der für "soziale Brutalität" stehe. Sie selbst sei die "Kandidatin des Volkes".

Macron wies die Anschuldigungen zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...