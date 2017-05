Freiburg (ots) - Längst ist die Begeisterung für den neuen US-Präsidenten in Moskau tiefer Ernüchterung gewichen. Aus russischer Sicht ist Trump in vielem schlimmer als Obama. Dessen rationale Außenpolitik war berechenbar. Trump indes bleibt für Moskau ein Rätsel. Und die neue Eskalationsbereitschaft der USA in Konflikten verunsichert den Kreml. Die Rolle des Hasardeurs war in den vergangenen Jahren schließlich Putins Markenzeichen. Jetzt kann er sich nicht mehr darauf verlassen, dass Washington immer besonnen reagiert. http://mehr.bz/khs102a



