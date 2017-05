Junge Menschen in Deutschland sind mehrheitlich Anhänger der Europäischen Union. Das zeigt eine groß angelegte Jugendstudie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der TUI-Stiftung, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten.

Demnach sind die meisten jungen Menschen in Deutschland klare Fans der EU: 69 Prozent der 16- bis 26-Jährigen sprechen sich für einen Verbleib in der EU und nur zwölf Prozent für einen EU- Austritt aus, die restlichen Prozentwerte verteilen sich auf "Ich würde nicht wählen" (sieben Prozent) und "weiß nicht" (zwölf Prozent). 77 Prozent der befragten EU-Befürworter in Deutschland sind der Auffassung, dass die Demokratie alles in allem die beste Staatsform ist, während bei den EU-Skeptikern davon nur 40 Prozent überzeugt sind. Die EU-Kritiker sind laut Umfrage generell pessimistischer im Hinblick auf die eigene Zukunft und glauben eher, dass sie es schlechter haben werden als die Generation ihrer Eltern. EU-Kritiker nehmen die Globalisierung, die Digitalisierung, sowie die Einwanderung und offene Grenzen der Umfrage zufolge oft als Bedrohung wahr.

Außerdem orientiere sich diese Gruppe eher an traditionellen Werten wie Sicherheit, Stabilität und Verlässlichkeit und ist skeptischer gegenüber Werten wie Völkerverständigung oder Toleranz als die EU-Befürworter. Zwischen den Befürwortern und den EU-Ablehnern gibt es laut Studie nur geringe Einkommensunterschiede. 60 Prozent der EU-Anhänger verfügen über einen hohen Bildungsabschluss, bei den Kritikern sind es 51 Prozent. 64 Prozent der jungen Menschen, die die EU ablehnen, sind Männer.

Insgesamt befragte YouGov 6.000 Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren in Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Frankreich nach ihrer Meinung zu Europa.