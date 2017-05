Berlin/Saarbrücken (ots) - Der Europa-Abgeordnete und ehemalige Grünen-Chef, Reinhard Bütikofer, hat seine Partei vor neuen Personaldebatten gewarnt. "Man kann nicht auf dem Spielfeld stehen und für ein gutes Ergebnis kämpfen und gleichzeitig auf der Tribüne sitzen, um Kommentare abzugeben, die genau diesem Ziel schaden", sagte Bütikofer der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe).



Hintergrund sind Spekulationen über eine mögliche bundespolitische Rolle des bei der grünen Spitzenkandidatur nur knapp unterlegenen, schleswig-holsteinischen Agrar-Ministers Robert Habeck.



Habeck werde bei der Wahl in Schleswig-Holstein zu einem guten Abschneiden der Grünen viel beitragen, meinte Bütikofer. "Aber wir lassen uns jetzt keine Personaldebatte aufschwatzen". Es sei offenkundig, dass Habeck bundesweit gefragt sei. "Aber ein Jegliches hat seine Zeit. Und jetzt ist Wahlkampf", so Bütikofer.



