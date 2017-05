Köln (ots) - Welche Bratwurst ist die beste? Wie ist die Fleisch-Qualität der Industrieprodukte aus dem Supermarkt, Bioladen oder vom Discounter? Und welche Wurst schmeckt am leckersten - das teure Markenprodukt oder die preisgünstige Alternative? Pünktlich zum Start in die Grillsaison hat stern TV den Test gemacht und gemeinsam mit Lebensmittelchemiker Prof. Dr. Hauke Hilz zehn verschiedene Bratwürste unter die Lupe genommen.



Insgesamt am besten abgeschnitten haben im stern TV-Test zwei Discounterprodukte: die Bratwurst der Marke "Grillmeister" von Lidl und die "Howe"-Wurst von Aldi. Beide enthalten zwar mehr fettiges Fleisch als die Markenprodukte und belegen deshalb bei der Fleischqualität die unteren Ränge. Aber die Discounter-Bratwürste überzeugen im Geschmack, der im Test doppelt gewichtet wurde. Beide Produkte erhielten deshalb die Schulnote "2 plus".



Direkt dahinter - immer noch mit "gut" bewertet - folgen die "Landbeck"-Rostbratwurst von Aldi, die "gut und günstig"-Wurst von Edeka, die Netto-Nürnberger der Firma Wolf, die Nürnberger von Penny sowie die "Bratmaxe" von Meica. Gut schneiden die Produkte vor allem beim Geschmack ab. Und die Wurst von Meica punktete durch einen hohen Anteil an Magerfleisch und den Verzicht auf Zusatzstoffe wie Phosphat und Citrat.



Die Schlusslichter im stern TV-Test sind die Rostbratwurst der Marke "Ja" von REWE, die "Bioland"-Wurst von Buchheister und die Real-Wurst der Marke "Tip". Zwar ist der Magerfleischanteil bei allen drei Produkten hoch, aber geschmacklich schnitten sie insgesamt nur mit "befriedigend" ab. Die Bioland-Wurst von Buchheister erhielt sogar nur ein "befriedigend minus", weil die Deklaration der Nährwerte fehlte.



