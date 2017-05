Köln (ots) - Die Spitzenkandidatin der NRW-Grünen, Sylvia Löhrmann, ist besorgt wegen persönlicher Drohungen, die sie im Wahlkampf erhält. "Ich habe erstmals persönliche Angriffe an meine offizielle Maildresse bekommen mit dem Inhalt: »Sieh' Dich vor, wir wissen, wo Du wohnst.«", sagte die Grüne im Gespräch mit "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Express" (Donnerstag-Ausgaben). "Ich bin wahrlich kein schreckhafter Mensch, aber das lässt einen nicht kalt", fügte sie hinzu. "Da lassen Leute ungefiltert ihren Frust raus. Und man denkt natürlich schon: Was ist mit Frau Reker passiert? Woher kommen dieser Hass und diese Aggressivität in der Gesellschaft?", so Löhrmann. Die Grünen hätten 30 Menschen zum Gespräch eingeladen, die im Internet aggressive Botschaften hinterlassen hätten. "Zehn haben zugesagt, letztlich ist keiner gekommen", sagte die Politikerin den Zeitungen.



