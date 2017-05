Köln (ots) - Die Spitzenkandidatin der NRW-Grünen, Sylvia Löhrmann, ist angesichts der schlechten Umfragewerte für ihre Partei alarmiert. Auf die Frage, ab wieviel Prozent ihr am Wahlabend ein Stein vom Herzen falle, antwortete die Politikerin im Interview mit "Kölner Stadt-Anzeiger" und "Express" (Donnerstag-Ausgaben): "Der erste Stein fällt, wenn klar ist, wir sind wieder drin." Auch im Wahlkampf 2012 habe es "einen Durchhänger" gegeben. "Damals waren die Piraten neu, galten als hipper und flotter", sagte Löhrmann. Diesmal gebe es einen neuen Mitbewerber am rechten Rand. "Der fordert uns auf eine andere Weise", sagte die Grüne. Und sie fügte hinzu: "Es hat in der Gesellschaft eine Verschiebung nach rechts gegeben. Die Diskussion über die Flüchtlingsentwicklung und die Innere Sicherheit rückt andere Themen in den Hintergrund."



