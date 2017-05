Der Elektroautopionier verbrennt in Rekordhöhe Geld. Aktionäre bleiben aber gelassen: Tesla hält ehrgeizige Produktionsvorgaben ein und übertrifft die Umsatzerwartungen. Im Juli kommt wie versprochen das erste "Model 3".

An Wall Street geht die Angst um: Nach sieben Jahren läuft der Boom im US-Automarkt aus. Amerikaner kauften in den vergangenen vier Monaten deutlich weniger Autos, die Aktien von Ford oder GM fielen in den vergangenen Tagen stark.Solche Probleme kennt Tesla nicht, das seinen Erlös im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelte.

Der Elektroautohersteller übertraf im ersten Quartal 2017 mit 2,7 Milliarden Dollar auch die Umsatzerwartungen der Analysten, die im Durchschnitt 900 Millionen Dollar weniger Erlös vorhergesehen hatten.

Fast noch erfreulicher für die Aktionäre war die Nachricht, dass Tesla seine Produktionsprobleme endgültig hinter sich gelassen hat. Das Unternehmen lieferte in den ersten drei Monaten des Jahres rund 25.000 Fahrzeuge aus und erfüllte damit die ehrgeizigen Vorgaben von Vorstandschef Elon Musk. Auch ...

